Após polêmicas, Corinthians anuncia suspensão do patrocínio da Taunsa

Empresa do ramo do agronegócio está com pagamentos atrasados; conta oficial do ‘Timão Taunsa’, no Twitter, foi excluída

VAN CAMPOS/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Empresa do ramo do agronegócio é patrocinadora do clube desde 2021



Na tarde desta sexta-feira, 1º, o Corinthians anunciou a suspensão nas entregas publicitárias previstas no contrato com o grupo Taunsa. O comunicado acontece depois da empresa atrasar pagamentos pelo volante Paulinho e ter questões de ordem financeira e de sua sede expostas por reportagem da ESPN Brasil. Segundo a nota, o Corinthians “continua as conversas com a empresa a fim de buscar uma solução amigável para o cumprimento dos compromissos já assumidos pela Taunsa, sem perder de vista a celeridade necessária e a prioridade dos interesses corinthianos, mantendo a confidencialidade devida em relação aos detalhes de tal negociação”. Pouco depois do anúncio, o perfil oficial da parceria ‘Timão Taunsa’, no Twitter, foi excluído.

Nas redes sociais, os torcedores cobraram explicações do clube e da empresa durante a semana depois das notícias de atraso em pagamentos se tornarem públicas. Na terça-feira, 29, o site da ESPN publicou uma reportagem relatando ter visitado a sede da Taunsa em Araçatuba e a encontrou abandonada, além de analisar os ganhos financeiros da empresa agrícola e encontrou disparidades em curto espaço de tempo. A Taunsa chegou a emitir comunicado se comprometendo a quitar suas dívidas com o clube “em breve” e se reafirmando como uma das maiores exportadoras de soja do país.