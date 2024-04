Após ser hospitalizado por dores no peito, Tevez tem alta e deve treinar o Independiente nesta quinta-feira

Segundo seu clube, técnico passou por exames não programados e permanece no hospital para avaliações; como jogador, Carlitos foi ídolo de Boca Juniors e Corinthians

Divulgação/Independiente Tevez é técnico do Independiente desde agosto de 2023



Carlos Tevez, ex-jogador de futebol de 40 anos, foi hospitalizado devido a dores no peito e, após uma série de informações desencontradas, teve alta nesta quarta-feira (24). O técnico do Independiente havia dado entrada no Hospital De La Trinidad, em San Isidoro, região metropolitana de Buenos Aires, no dia anterior. Os rumores sobre a internação do ídolo de Boca Juniors e Corinthians começaram na noite de terça-feira (23). Inicialmente, fontes do clube de Avellaneda negaram o fato à imprensa argentina. Mais tarde, o jornal “La Nación”, da Argentina, noticiou que o treinador estava no hospital, mas para fazer exames agendados. O Independiente, então, divulgou um comunicado informando que Tevez passou por exames não programados devido a dores no peito. Os resultados foram satisfatórios, mas o ex-jogador permaneceu no hospital para novas avaliações, devido aos seus problemas de pressão alta. Nesta quarta, teve alta e deve voltar a treinar a equipe amanhã.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Tevez assumiu o Independiente em agosto de 2023, evitando o rebaixamento da equipe na temporada anterior. No entanto, seu trabalho não tem sido bem avaliado pelos torcedores nesta temporada. O time ficou de fora do mata-mata da primeira fase do Campeonato Argentino, gerando críticas e colocando sua permanência no cargo em risco. Após um empate em casa contra o Talleres, que resultou na desclassificação do Independiente na primeira parte do torneio nacional, as reclamações se intensificaram. O time só voltará a jogar na segunda fase da competição, novamente contra o Talleres, em meio a críticas e incertezas sobre o futuro do ex-craque como treinador.

Veja publicação do Independiente nas redes sociais

Carlos Tevez finalizó los estudios médicos y fue dado de alta. Volverá a su casa a descansar y se reincorporará mañana a los entrenamientos. pic.twitter.com/bSh2fMBQui — C. A. Independiente (@Independiente) April 24, 2024

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA