Após VaideBet romper contrato de patrocínio, diretores abandonam gestão Augusto Melo no Corinthians

Rozallah Santoro e Fernando Alba deixaram, respectivamente, os cargos de diretor financeiro e diretor-adjunto de futebol; turbulência deixa presidente do clube na berlinda

Montagem: Arquivo Pessoa/Agência Corinthians Rozallah Santoro (à esquerda) e Fernando Alba (à direita) deixaram a diretoria do Corinthians



A sexta-feira foi marcada por turbulências no Corinthians, com a renúncia de dois diretores do clube. Rozallah Santoro e Fernando Alba, respectivamente diretor financeiro e diretor-adjunto de futebol, decidiram deixar seus cargos após a rescisão do contrato com a patrocinadora VaideBet. Essas saídas se somam à polêmica envolvendo a intermediária do acordo, que já havia motivado a saída de outros dirigentes. Ambos os diretores fazem parte do grupo político Movimento Corinthians Grande, que apoiou Augusto Melo na eleição que tirou o grupo de Andrés Sanchez do poder. Insatisfeitos com a gestão do mandatário e com as polêmicas recentes, decidiram entregar seus cargos. A rescisão com a VaideBet como patrocinadora master foi o estopim para essa decisão. A turbulência mina a continuidade de Melo na presidência do Timão.

O contrato com a Vai de Bet foi anunciado em janeiro, com um valor recorde de R$ 360 milhões por três temporadas. No entanto, a polêmica envolvendo os pagamentos à intermediária do acordo gerou controvérsias. A investigação do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania está em andamento, e o Timão se comprometeu a colaborar com as autoridades para esclarecer os fatos. Além das saídas dos diretores e da polêmica com a Vai de Bet, o Corinthians enfrenta a possibilidade de perder o goleiro Carlos Miguel para o futebol inglês. Com propostas em mãos, o jogador sinalizou sua saída, o que pode impactar a equipe na próxima janela de transferências. Enquanto isso, o clube também enfrenta problemas com o Santos Laguna, do México, por atraso no pagamento da segunda parcela referente à compra do zagueiro Félix Torres. O calote poderá gerar um “tranfer ban” (impedimento para contratações).

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA