VaideBet rescinde contrato de patrocínio com o Corinthians após polêmica com ‘laranja’

Decisão foi tomada após a revelação de pagamentos controversos da intermediária Rede Media Social Ltda para a empresa Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda,

Jozzu/Agência Corinthians Entrevista coletiva de apresentação da VaideBet como patrocinadora master do Corinthians. Na foto: Augusto Melo



A VaideBet, patrocinadora master do Corinthians, anunciou nesta sexta-feira (7) a rescisão de contrato com o clube. A decisão foi tomada após a revelação de pagamentos controversos da intermediária Rede Media Social Ltda para a empresa Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda, que estaria envolvida em práticas suspeitas. A Neoway é registrada no nome de Alex Cassundé, membro da equipe de comunicação do presidente alvinegro, Augusto Melo. Nesta semana, a Polícia Civil notificou o clube, solicitando informações sobre a intermediação do contrato de patrocínio. Em comunicado, a VaideBet afirmou ter rescindido o contrato com base em cláusulas contratuais que permitem tal ação em caso de suspeitas de condutas antiéticas. “A marca avalia que não se pode manter a parceria enquanto houver qualquer dúvida em relação à conformidade com a ética e os preceitos legais”, destacou a nota. A empresa de apostas esportivas informou que, desde abril, vem acompanhando o caso e solicitando esclarecimentos. “Realizamos reuniões, comunicações formais e notificações extrajudiciais, mas as explicações apresentadas foram insatisfatórias. Por isso, nos vemos obrigados a tomar essa atitude”, completou a empresa.

O acordo com a VaideBet, fechado pelo Corinthians, era o maior patrocínio do futebol brasileiro, com um valor total de R$ 360 milhões por três temporadas. A empresa pagaria R$ 10 milhões por mês ao longo dos 36 meses de contrato. Até o momento, o clube recebeu R$ 60 milhões. O contrato também previa o pagamento de 7% do montante líquido de cada parcela à Rede Media Social Ltda, totalizando R$ 25,2 milhões ao fim dos três anos. A Rede Media Social Ltda, com capital social de R$ 10 mil, é suspeita de ser usada como empresa “laranja”. Edna Oliveira dos Santos, de Peruíbe (SP), é mencionada como possível “laranja” sem seu consentimento. De acordo com o jornalista Juca Kfouri, a Rede Media Social Ltda teria repassado parte dos valores recebidos à Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda via PIX. O Corinthians notificou a intermediária extrajudicialmente, cobrando explicações, e solicitou à consultoria EY uma investigação sobre o contrato.

Alex Cassundé, envolvido no caso, trabalhou na campanha de Augusto Melo a convite de Sergio Moura, superintendente de marketing do Corinthians, que pediu afastamento após a polêmica. O caso é investigado pelo Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) e pela Comissão de Ética e Justiça do Conselho Deliberativo do Timão. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que as diligências estão em andamento. O Corinthians confirmou ter recebido a notificação e afirmou que colaborará com as investigações, sendo “o maior interessado em esclarecer os fatos”. O contrato também está sendo analisado pela Comissão de Ética e Justiça do Conselho Deliberativo do clube. Uma reunião extraordinária será convocada para pedir esclarecimentos. O episódio já resultou na saída de Yun Ki Lee e Fernando Perino dos cargos de diretor jurídico e diretor jurídico adjunto, respectivamente. Além disso, Marcelo Mandel, diretor de relações internacionais, também se afastou.

