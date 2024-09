Augusto Melo admite a chance de o Corinthians não entrar em campo se a CBF não rever decisão

Entidade alterou data de duelo com o Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil, mesmo contra a vontade do clube paulista, que se sentiu prejudicado

Após a derrota do Corinthians para o São Paulo por 3 a 1 neste domingo (29), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o presidente do clube, Augusto Melo, criticou novamente a decisão da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) de alterar as datas da semifinal da Copa do Brasil. Em entrevista ao programa Apito Final, da Band, ele expressou sua insatisfação com a mudança, que feita a pedido do Flamengo. O dirigente questionou a lógica da decisão, destacando a incoerência de permitir que os times joguem uma partida do Campeonato Brasileiro na quarta-feira, mas não a Copa do Brasil. “Se eles não podem jogar a Copa do Brasil na quarta-feira, por que podem disputar o Campeonato Brasileiro nesse mesmo dia? É uma inversão de valores. O que estão fazendo com a gente é um absurdo”, afirmou.

Melo explicou que o Timão está aguardando um posicionamento da CBF, previsto para ocorrer na segunda-feira (30). “Estamos esperando uma ligação do diretor de competições. O Corinthians não vai aceitar essa situação sem tomar providências. Haverá atitudes que podem complicar algumas situações.” O mandatário também criticou a CBF por, segundo ele, “rasgar o próprio regulamento” ao alterar as datas previamente acordadas. “Nós fomos ao sorteio, entendemos o mando de jogo, planejamos tudo. Agora eles mudam tudo. Não vamos aceitar isso”, protestou Melo.

Questionado sobre a possibilidade de o Corinthians não entrar em campo, Melo disse que essa é uma opção no momento. “Vai depender da resposta da CBF. A Gaviões da Fiel, principal organizada do clube, sugeriu a ideia em uma manifestação contra a CBF em suas redes sociais. O presidente corintiano também relatou dificuldades para se comunicar com a entidade, afirmando que tentou contato com o presidente da confederação, Ednaldo Rodrigues, sem sucesso. O Timão enfrenta o Flamengo na próxima quarta-feira (2), no Maracanã, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. A partida é uma revanche da final de 2022, quando o time paulista foi vice-campeão.

Veja o posicionamento da Gaviões da Fiel

Publicado por Felipe Cerqueira

