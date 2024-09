Corinthians detona CBF após mudança de data do jogo da Copa do Brasil; Vasco faz duras críticas

Confederação argumentou que realizou as alterações em razão da divulgação das datas das partidas da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana

O Corinthians fez fortes críticas contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) neste sábado (28). A entidade desmembrou os duelos das semifinais da Copa do Brasil. O Corinthians irá enfrentar o Flamengo na semifinal do torneio. O confronto de ida está marcado para a próxima quarta-feira, no Maracanã. O jogo de volta ocorreria no dia 17 de outubro, mas foi remarcado para o dia 20 do próximo mês, na Neo Química Arena. O clube de Parque São Jorge emitiu uma nota oficial, assinada pelo presidente Augusto Melo, criticando a decisão tomada pela CBF. “O Sport Club Corinthians Paulista expressa sua profunda indignação com a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de alterar a data do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Tal decisão, além de ser uma afronta ao calendário previamente estabelecido, desrespeita não apenas o Corinthians, mas também a competição como um todo”, escreveu o clube paulista.

A CBF argumentou que realizou as alterações em razão da divulgação das datas das partidas da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. O Flamengo tinha pedido à CBF a mudança de data do segundo embate contra o Corinthians. Mas o clube alvinegro rebateu em ofício a solicitação feita pelo Flamengo. “É inadmissível que, em uma competição de tamanha relevância, decisões sejam tomadas favorecendo um clube em detrimento dos demais, especialmente quando já foi amplamente divulgado que o Corinthians disputa simultaneamente três competições, e qualquer alteração gera sérios prejuízos ao nosso planejamento esportivo”, prosseguiu o Corinthians.

“O respeito ao cronograma pré-estipulado deveria ser uma prioridade da CBF, que, infelizmente, demonstra, mais uma vez, falta de compromisso com a equidade e a transparência”, prosseguiu o clube paulista. Outra equipe que se posicionou diante da mudança feita pela CBF foi o Vasco da Gama. E equipe carioca também se queixou da mudança de data e o CEO Pedrinho afirmou que a equipe até negou oficialmente a mudança inicial, cedendo apenas a antecipação de apenas um dia. “O adversário está sendo beneficiado porque o Vasco jogou com jogadores que chegaram de suas viagens e suas seleções. O adversários está sendo beneficiado, só falta escolher o árbitro por jogo. A CBF perde a credibilidade pela decisão. O Vasco quer Justiça e não está sendo justo”, disse

“Falei com seu Júlio Avelar por telefone informando que não concordava coma mudança de datas e campeonatos, antecipando o Campeonato Brasileiro e empurrando a Copa do Brasil para o fim de semana”, completou Pedrinho. As finais da Copa do Brasil estão previstas para ocorrerem nos dias 3 e 10 de novembro.

