Auxiliar técnico do Corinthians anuncia saída do clube após derrota para o Santos

Thiago Kosloski deixa a equipe após um mês de contratação e demissão de Mano Menezes

ANDERSON LIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Thiago Kosloski durante partida entre Santos e Corinthians, válida pela partida da sexta rodada do Campeonato Paulista



O auxiliar técnico do Corinthians, Thiago Kosloski, anunciou a sua saída do clube paulista nesta sexta-feira, 9, apenas um mês após ser contratado. A informação foi divulgada por Kosloski em suas redes sociais, sem dar detalhes sobre os motivos da demissão. “Informo o meu desligamento do Sport Club Corinthians Paulista no dia de hoje, e quero agradecer a todos dessa casa pelo apoio nesse período de trabalho em que estivemos juntos”, iniciou o auxiliar técnico, que atuou como treinador interino na derrota do Timão no clássico contra o Santos, pelo Campeonato Paulista. “Desejo a todos muito sucesso e conquistas. Vamos sempre em frente”, completou Kosloski, que estendeu seus agradecimentos aos funcionários, atletas e ao “professor Mano Menezes”. Thiago Kosloski foi contratado em 3 de janeiro para fazer parte da comissão técnica do Corinthians. A contratação foi aprovada por Mano, que foi demitido pelo clube na última segunda-feira.

Publicado por Caroline Hardt

*Reportagem produzida com auxílio de IA