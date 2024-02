MC Bin Laden fica reflexivo após festa e reavalia sua estratégia no BBB 24: ‘Vou entrar mais no jogo’

Cantor disse que é necessário ‘recalcular rota no programa’

Reprodução/Instagram/@bbb e @mcbinladen MC Bin Laden é um dos participantes do BBB 24



O cantor MC Bin Laden vai reavaliar sua estratégia no BBB 24 após a festa de quarta-feira, 7. Ele disse que é necessário “recalcular sua rota dentro da casa e intensificar seu desempenho no jogo”. A declaração foi dada nesta quinta-feira, 8, durante o Raio-X. Segundo ele, nos últimos dias o jogo tem sido direcionado para outros participantes, mas ele precisa estar preparado caso se torne líder ou caso ocorra uma mudança na dinâmica do jogo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA