Barcelona contrata meia que foi ‘vilão’ no Corinthians para o time B

Barcelona/Divulgação Matheus Pereira foi anunciado como novo reforço do Barcelona B na última sexta-feira



O Barcelona anunciou na última sexta-feira a contratação de Matheus Pereira para o seu time B. Revelado pelo Corinthians, o meia brasileiro de 21 anos pertence à Juventus, da Itália, e estava no Dijon, da França. Ele chega ao Barça por empréstimo até o dia 30 de junho de 2020, com opção de compra fixada ao término do vínculo.

A contratação de Matheus Pereira faz parte de uma dupla operação do Barcelona com a Juventus, que também inclui a venda do atacante venezuelano Alejandro Marqués ao clube italiano por 8,2 milhões de euros.

“Muito feliz de estar aqui, é um sonho de criança”, disse Matheus Pereira, ao ser apresentado como novo reforço do Barcelona B. “Estou muito contente.. Estou no melhor clube do mundo. Gosto muito do clube, dos jogadores, da Catalunha, é muito bom estar aqui”, acrescentou.

Matheus Pereira ficou conhecido por ter sido o vilão do Corinthians na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016. Na ocasião, a partida contra o Flamengo terminou empatada por 2 a 2, e, na disputa por pênaltis, o meia mandou por cima do gol ao bater de cavadinha. Os cariocas acabaram campeões, e, segundo relatos, o jovem chorou muito após o jogo, tendo de ser amparado pelos companheiros de time.

Desde então, Matheus perdeu qualquer espaço que poderia ter no time de cima do Corinthians e foi negociado com o Empoli, da Itália. Depois, rodou por Juventus, Bordeaux, Paraná Clube e Dijon antes de acertar a sua transferência ao Barcelona B.