Boca Juniors terá time completo contra o Corinthians; veja escalações

Depois do empate sem gols na Neo Química Arena, o vencedor do confronto de volta das oitavas avança na competição

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Boca Juniors e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira, 5, pela volta da Libertadores



Boca Juniors e Corinthians decidem uma vaga nas quartas de final na Copa Libertadores da América a partir das 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, 5, em La Bombonera, na Argentina. Depois do empate sem gols na Neo Química Arena, o vencedor do confronto de volta das oitavas avança na competição, enquanto uma nova igualdade leva a disputa para as penalidades. Para o duelo, os rivais vivem situações opostas. Treinador da equipe argentina, Sebastián Battaglia terá seu time ideal, com todos jogadores à disposição. Assim, a provável escalação tem: Rossi; Advíncula, Izquierdoz, Rojo e Fabra; Pol Fernandez, Varela e Oscar Romero; Zeballos, Benedetto e Villa.

Já Vitor Pereira, comandante do Corinthians, tem nove dúvidas para a partida por problemas físicas, sendo eles: Maycon, Gil, Gustavo Mosquito, Rafael Ramos, Fagner, Du Queiroz, Renato Augusto, Willian e João Victor. Desta forma, o Timão deve entrar em campo com: Cássio; Bruno Méndez (Fagner), Robert Renan (João Victor), Raul Gustavo e Fábio Santos; Víctor Cantillo, Giuliano, Adson (Du Queiroz) e Gustavo Mantuan; Róger Guedes e Júnior Moraes.