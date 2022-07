Santos inicia maratona de quatro jogos na Vila para tentar se reerguer na temporada

Em um período de 11 dias, Peixe receberá adversários em seu estádio em partidas pelo Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil; nos últimos 11 jogos, o clube venceu apenas um confronto

Reprodução/Santos FC Fabián Bustos tem sido criticado pela torcida pelo desempenho recente da equipe



Na partida contra o Flamengo, o Santos iniciará uma maratona de quatro jogos na Vila Belmiro para tentar afastar a desconfiança que ronda o trabalho do técnico Fabián Bustos e se reerguer na temporada. O duelo deste sábado, 2, contra o time carioca, às 19 horas, é válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube contará com casa cheia: todos os 15 mil ingressos foram vendidos. Quatro dias depois, o Peixe volta a enfrentar o Deportivo Táchira, da Venezuela, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O alvinegro paulista arrancou um empate nos minutos finais contra os venezuelanos e joga por uma vitória simples diante de seu torcedor para chegar às quartas de final da competição continental. No domingo, 10, o Santos volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro e recebe o Atlético-GO, pela 16ª rodada do Brasileirão. Três dias depois, o clube vai em busca de uma classificação heroica na Copa do Brasil. Depois de perder o confronto de ida para o Corinthians por 4 a 0, na Neo Química Arena, os santistas tentarão um milagre no clássico paulista para passar de fase.

O torcedor santista conta com a atmosfera de seu estádio para voltar a conquistar bons resultados: nos últimos 11 jogos, o Santos venceu apenas um. Jogando em casa, o time comandado por Bustos não conquista três pontos desde o dia 18 de maio, contra o Unión La Calera, do Chile, pela Sul-Americana. Desde o início da temporada, o Peixe disputou 17 partidas como mandante: foram oito vitórias, seis empates e três derrotas, um aproveitamento de 58,8%. Por isso, a sequência na Vila Belmiro é vista como fundamental para que o clube possa ter semanas mais tranquilas e, quem sabe, brigar por coisas maiores até o final do ano.