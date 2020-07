Bom negócio? Para não pagar R$ 17 mi, Corinthians devolve atacante que só acertou um chute

Yony González terá de voltar ao Benfica, de Portugal

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Yony González durante treino pelo Corinthians



O Corinthians decidiu devolver o atacante Yony González ao Benfica, de Portugal. Apresentado em fevereiro, o colombiano de 26 anos chegou ao Timão por empréstimo até 30 de junho com opção de compra fixada. O novo e definitivo acordo seria válido até o fim de 2023 e custaria aos já castigados cofres alvinegros 2,8 milhões de euros (R$ 17 milhões), montante que seria dividido em quatro parcelas e descontado da venda de Pedrinho para o próprio clube português. No entanto, como o atleta não fez o mínimo de cinco jogos estipulado em contrato, a diretoria decidiu devolvê-lo sem nenhum custo.

Ao todo, Yoni disputou apenas quatro partidas pelo clube de Parque São Jorge: contra São Paulo, Água Santa, Santo André e Ituano, pelo Campeonato Paulista. Ele foi titular em todas essas ocasiões, mas teve desempenho um tanto quanto tímido. Em suas duas primeiras atuações contra São Paulo e Água Santa, por exemplo, sequer chutou a gol. Nos outros jogos, acumulou quatro finalizações, mas apenas uma certa. Foram 63 passes certos, 19 errados e 41 perdas de bola em 273 minutos em campo. Ele não anotou gols e nem deu assistências.

O treinador Tiago Nunes até queria manter o colombiano no elenco, mas a avaliação interna era de que o valor a ser pago pela compra do jogador não compensaria. Assim, o Corinthians perde mais um atleta de lado de campo, tão desejado pela comissão técnica desde a transferência de Clayson ao Bahia, no início do ano. Neste momento, a equipe alvinegra conta apenas com Janderson, Everaldo e Léo Natel para a função.

Confira, abaixo, os números de Yony González no Corinthians:*

0 gols

0 assistências

1 finalização certa

3 finalizações para fora

2 finalizações bloqueadas

131 toques na bola

63 passes certos

19 passes errados

41 perdas de bola

0 cruzamentos certos

3 desarmes

*As estatísticas são da SofaScore