Brasileirão: Corinthians vence o Atlético-GO por 2 a 1 e volta para o G-4

Roger Guedes e Yuri Alberto marcaram para o Timão; Wellington Rato diminuiu para os visitantes

WILIAN OLIVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Roger Guedes fez um gol e deu uma assistência na vitória do Corinthians



Em uma quarta-feira fria e com chuva, o Corinthians recebeu o Atlético-GO pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e venceu por 2 a 1. Aos 11 minutos, Roger Guedes abriu o placar depois que Yuri Alberto chutou, goleiro desviou e sobrou para o camisa 10 se jogar na bola e empurrar para as redes. Mas não durou muito e aos 16 minutos, Wellington Rato empatou para os visitantes. No segundo tempo a partida continuou muito aberta, com chances para os dois lados, mas o Corinthians era quem mais levava perigo, porém o goleiro Renan fez boas defesas. Aos 42, Yuri Alberto foi quem marcou depois que Guedes chutou e o goleiro espalmou, decretando a vitória do Corinthians. O resultado na Neo Química Arena coloca o Timão em 4º lugar, entrando novamente na zona de classificação para a Libertadores, e o Dragão na vice-lanterna. No sábado, o Corinthians jogará contra o Cuiabá e o Atlético-GO viaja para enfrentar o Avaí.