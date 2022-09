Neymar agradece Bolsonaro e Tarcísio por visita a instituto em Santos: ‘Queria estar com vocês’ 

A quatro dias das eleições, o presidente da República e seus aliados conheceram o Instituto Neymar Jr.

Neymar aplaudindo a torcida em vitória da seleção brasileira



Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) visitou o Instituto Neymar Jr., localizado em Santos, na tarde desta quarta-feira, 28. A quatro dia das eleições, o chefe do Executivo esteve ao lado de aliados, como Tarcísio de Freitas (Republicanos), que concorre ao governo de São Paulo, e Marcos Pontes (PL), candidato ao Senado por SP. Em vídeo divulgado nas redes sociais do projeto, o trio aparece cumprimentando crianças e conhecendo as instalações da associação. Além disso, a página exibiu um vídeo de Neymar enviando saudações para os políticos. “Fala, presidente Bolsonaro, Tarcísio e Michelle. Estou passando para agradecer a visita ilustre de vocês. Queria estar junto, mas, infelizmente, estou longe. Da próxima vez, estarei junto, ok? Espero que vocês aproveitem a visita ao Instituto, que é o meu maior gol que eu fiz na vida. Feliz por vocês estarem aí. Beijo enorme!”, disse o jogador, que defendeu a seleção brasileira na tarde da última quarta-feira, 27, na vitória sobre a Tunísia, em Paris, no último amistoso da Amarelinha antes da Copa do Mundo de 2022.

Esta não é a primeira vez que Neymar demonstra simpatia com o atual presidente da República. Em 13 de agosto deste ano, o craque presenteou Jair Bolsonaro com uma bola autografada. “Valeu pelo presente, Neymar! Parabéns pelo jogão de hoje!”, agradeceu o chefe do Executivo, exaltando a atuação do atacante no triunfo do Paris Saint-Germain por 5 a 2 sobre o Montpellier, pela 2ª rodada do Campeonato Francês 2022/2023. Na ocasião, Bolsonaro também se comparou a Neymar e aconselhou o craque a não se importar com as críticas. “Com a graça de Deus, este será o seu ano. Estamos todos na torcida! Conselho de quem também apanha bastante: siga firme na sua missão e que se exploda os que querem o teu mal! Que eles virem combustível para que você e seus companheiros cresçam ainda mais! Vocês têm a total confiança do povo brasileiro e é isso que importa. Um forte abraço!”, finalizou.