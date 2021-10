Brasileirão: Em clássico quente, São Paulo vence o Corinthians por 1 a 0

Calleri marcou o único gol da partida no Morumbi; vitória coloca o Tricolor em 12º na tabela

RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Calleri marcou o único gol do clássico Majestoso



O São Paulo no Morumbi recebeu nesta segunda-feira, 18, o Corinthians para o encerramento da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico Majestoso terminou com vitória dos donos da casa, por 1 a 0. O resultado deixa o Tricolor em 12º na tabela de classificação e o Corinthians se mantém em 6º. A partida foi bem quente. Embalado pela torcida, o São Paulo começou muito bem o jogo e foi pra cima da zaga corintiana. Nos minutos iniciais, chegou a marcar com Luciano, mas a arbitragem anulou o lance por impedimento. Porém, ao sete, Calleri aproveitou espaço no meio da zaga adversária, recebeu cruzamento e finalizou para o fundo das redes, abrindo o placar. O Corinthians teve muitas dificuldades de criação, mas conseguiu igualar mais a partida no decorrer dos minutos. Aos 40 minutos, Lizieiro fez falta em Du Queiroz e começou um tumulto no campo.

Na volta do intervalo, o roteiro se repetiu. O São Paulo apresentava mais perigo quando chegava à meta de Cássio, enquanto o Corinthians não conseguia fazer o mesmo no gol de Volpi. Somente aos 28 minutos que os visitantes tiveram uma boa chance. A bola desviou na zaga e saiu próximo da trave. O jogo ficou mais ‘lá e cá’ e aos 37, Luciano acertou a trave em chute de fora da área. Mesmo assim, o placar terminou em 1 a 0. Na próxima rodada, o Corinthians viaja para enfrentar o Internacional no domingo, dia 24, ás 18h (horário de Brasília) enquanto o São Paulo joga contra o RB Bragantino, em Bragança Paulista, no mesmo dia às 18h15.