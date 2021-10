Veja onde assistir aos jogos da 3ª rodada da Liga dos Campeões

PSG jogando sem Neymar e duelo entre Atlético de Madrid e Liverpool são o destaque desta semana

Divulgação/UEFA Liga dos Campeões dá pontapé inicial da 3ª rodada nesta terça



A terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2021/22 começa nesta terça-feira, 19. No primeiro dia de competições o PSG entra em campo sem Neymar às 16h (horário de Brasília) para enfrentar o RB Leipzig e tentar abrir vantagem na liderança do Grupo A. Os franceses estão empatados com o Club Brugge na pontuação (4 pontos), mas tem um saldo de gols melhor (2 a 1). Esse duelo será transmitido pela TNT, pelo HBO Max e pelo SBT, único canal aberto do país a transmitir a competição. No mesmo horário, o Atlético de Madrid recebe o Liverpool também em duelo pela liderança do Grupo B. O jogo terá transmissão do canal Space e da HBO Max.

Na quarta-feira, dia 20, o Barcelona joga contra o Dínamo de Kiev tentando se recuperar na tabela. Os catalães ainda não venceram e estão na lanterna do Grupo E, que tem o Bayern de Munique como líder com seis pontos. A retomada do Barça será transmitida pela TNT e HBO Max às 12h25. Quem também tenta melhorar na competição é o Manchester United, terceiro colocado no Grupo F. A equipe de CR7 enfrenta a Atalanta, às 16h. Caso vença e o Young Boys tropece contra o Villarreal, pode assumir a liderança.

Confira abaixo todos os jogos da 3ª rodada:

Terça-feira, dia 19

13h45 – Club Brugge x Manchester City (TNT e HBO Max)

13h45 – Besiktas x Sporting (Space e HBO Max)

16h – PSG x RB Leipzig (TNT, HBO Max e SBT)

16h – Atlético de Madrid x Liverpool (Space e HBO Max)

16h – Porto x Milan (HBO Max)

16h – Ajax x Borussia Dortmund (HBO Max)

16h – Internazionale x Sheriff (HBO Max)

16h – Shakhtar Donetsk x Real Madrid (HBO Max)

Quarta-feira, dia 20

13h45 – Barcelona x Dínamo de Kiev (TNT e HBO Max)

13h45 – RB Salzburg x Wolfsburg (Space e HBO Max)

16h – Manchester United x Atalanta (TNT e HBO Max)

16h – Benfica x Bayern de Munique (Space e HBO Max)

16h – Young Boys x Villarreal (HBO Max)

16h – Lille x Sevilla (HBO Max)

16h – Chelsea x Malmö (HBO Max)

16h – Zenit x Juventus (HBO Max)