Cantillo testa positivo para Covid-19 e deve desfalcar Corinthians contra o Palmeiras

Meio-campista é o 22° jogador infectado pelo novo coronavírus no elenco corintiano; ele será baixa no Timão na retomada do Campeonato Paulista

Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians Víctor Cantillo é meio-campista do Corinthians



O Corinthians anunciou, na manhã desta terça-feira (14), que o meio-campista Víctor Cantillo testou positivo para Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Desta forma, o colombiano ficará em isolamento social por quinze dias e desfalcará o Timão no clássico diante do Palmeiras, válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, na retomada do Estadual.

Em nota, o clube do Parque São Jorge afirmou que Cantillo não apresenta sintomas graves da Covid-19 e que terá acompanhamento de um médico no período de recuperação.

O dérbi entre Corinthians e Palmeiras ainda não tem data marcada. A Federação Paulista de Futebol (FPF), no entanto, informou que o Estadual será retomado no dia 22 de julho, ou seja, antes de Cantillo voltar aos treinamentos com o restante do plantel alvinegro.

Com a confirmação do caso do volante, o Corinthians já soma 22 casos de jogadores infectados pelo vírus em todo o elenco. Na reapresentação da equipe, o Timão anunciou que 21 atletas tiveram contato o novo coronavírus durante a paralisação do futebol. O número é maior do que o somado por São Paulo, Santos e Palmeiras juntos.

O Corinthians vive uma situação delicadíssima no Campeonato Paulista. Restando duas rodadas para o término da fase de grupos, a equipe está na terceira posição do Grupo D, com cinco pontos a menos que o segundo colocado Guarani. Caso não vença o arquirrival, o Alvinegro está fora da disputa do Estadual.