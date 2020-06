Covid-19: Elenco do Corinthians soma mais casos do que os três rivais juntos 

Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians Corinthians registrou 21 casos de Covid-19 no elenco



O Corinthians divulgou um número espantoso de casos de Covid-19, no último domingo (21), na primeira rodada de testes realizada pelo clube. Dos 27 jogadores do elenco, 21 foram infectados pelo novo coronavírus, sendo que 13 já estão recuperados. A quantidade de contaminados supera a soma dos três principais rivais.

O Palmeiras informou, também no último final de semana, que um atleta testou positivo para Covid-19, enquanto outros três tiveram contato com o vírus nos últimos três meses, período em que o plantel cumpriu a quarentena.

Os resultados de São Paulo e Santos, anunciados na última segunda-feira (22), foram similares: cada elenco teve um jogador contaminado, enquanto outros três de cada time estão recuperados.

Assim, o trio arquirrival do Corinthians somou 12 casos entre os jogadores, contra 21 da equipe principal do Timão. Nas redes sociais, diversos torcedores do time do Parque São Jorge questionaram se os atletas, de fato, respeitaram o distanciamento social.

Desta forma, o Corinthians volta os trabalhos, nesta terça-feira (23), no CT Joaquim Grava, com 20 futebolistas, entre eles os 13 recuperados, os 6 que testaram negativo para a doença e o recém-contratado Jô.

O Alvinegro não entra em campo desde 15 de março, quando empatou por 1 a 1 contra o Ituano, na Arena, em partida válida pela 10ª rodada do Paulistão.