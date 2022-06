Cantillo é suspenso pela Conmebol e desfalca o Corinthians contra o Boca Juniors 

O Alvinegro paulista enfrenta os argentinos nesta terça-feira, 28, pela rodada de ida das oitavas da Libertadores da América

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Victor Cantillo durante partida do Corinthians no Campeonato Brasileiro



O Corinthians terá uma baixa importante para o primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2022, diante do Boca Juniors, na Neo Química Arena, marcado para a próxima terça-feira, 28 – a bola rola a partir das 21h30 (de Brasília). Trata-se do meio-campista Víctor Cantillo, que foi suspenso pelo comitê disciplinar da Conmebol em duas partidas por causa da expulsão contra o mesmo rival argentino na Bombonera, em duelo válido pela fase de grupos. Como cumpriu a suspensão automática diante do Always Ready (Bolívia), o colombiano poderá voltar ao time na competição no embate de volta do mata-mata, no dia 5 de julho, em Buenos Aires.

Cantillo foi expulso por empurrar um jogador rival, já no segundo tempo do duelo da quinta rodada da fase de grupos. A notícia é um grande problema para o técnico Vitor Pereira, que não poderá contar com o volante Maycon nos jogos diante do Boca Juniors – o meio-campista está machucado e só volta na metade de julho. Assim, o treinador português poderá usar Roni, Xavier ou até mesmo Renato Augusto para exercer a função. Antes disso, porém, o time corintiano volta a campo neste sábado, 25, quando recebe mais uma vez o Santos, em Itaquera, desta vez pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.