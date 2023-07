Cássio e Fagner defendem Gil e rebatem críticas de Emerson Sheik: ‘Belo exemplo ele foi’ 

Ex-atleta disse que zagueiro não está rendendo com a camisa do Timão

Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians Cássio e Fagner saíram em defesa de Gil



Os jogadores Cássio e Fagner, do Corinthians, trataram de usar as redes sociais nesta segunda-feira, 24, para defender o companheiro de time Gil, alvo de críticas de Emerson Sheik. No Instagram, o goleiro e capitão do Timão tratou de dar uma alfinetada no ex-atleta e atual comentarista. “Os amigos nos conhecem nos tempos de abundância. Nós o conhecemos nos momentos difíceis”, escreveu o arqueiro, que compartilhou uma foto ao lado do zagueiro. Horas antes, o lateral direito também atacou Sheik. “Belo exemplo ele foi dentro e fora de campo para falar de um cara como o Gil!”, declarou o ala.

Neste domingo, 23, Emerson Sheik disse que Gil não está rendendo com a camisa do Timão. “Ah, mas o Gil é um baita zagueiro? Não sei. Já foi um baita zagueiro. Hoje, eu honestamente acho que o Gil está muito longe de ser o zagueiro que eu joguei ao lado e eu sou honesto em falar isso. Agora, fez um grande jogo? Sim. Fez um grande jogo, como fez vários outros jogos ruins, assim como todo time do Corinthians. Ontem foi terrível”, declarou, no programa “Domingo com Benja”, da CNN.