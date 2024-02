Cássio viaja com o Corinthians e tem chances de enfrentar o Cianorte pela Copa do Brasil

Goleiro é dúvida para estreia no mata-mata devido a trauma no quadril; Yuri Alberto está fora da partida, mas pode voltar a jogar antes do esperado

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Carlos Miguel será o titular do gol corintiano se Cássio não tiver condições de jogo



O atacante Yuri Alberto e o goleiro Cássio estão se recuperando bem de suas lesões no Corinthians. Há a possibilidade de vê-los em campo em breve, até mesmo no jogo contra o Cianorte, pela primeira fase da Copa do Brasil, no caso do camisa 12. Cássio, que sofreu um trauma no quadril direito durante o jogo contra o Palmeiras, está passando por tratamento intensivo e treinou parcialmente com o grupo antes da partida. Ele viajou com a equipe e fará um teste antes do jogo para determinar sua participação. Enquanto isso, Yuri Alberto, que fraturou uma costela após uma colisão durante o jogo, também está se recuperando mais rápido do que o esperado. Ele participou do aquecimento com o grupo, o que deixa a comissão técnica animada com a chance de ele voltar mais cedo do que o previsto.

Com as ausências de Yuri Alberto e Pedro Raul, é provável que o técnico António Oliveira desloque Romero para a posição de centroavante e faça algumas mudanças na escalação, como a entrada do recém-contratado Pedro Henrique na ponta-esquerda. Uma possibilidade mais remota é a entrada do centroavante Arthur Souza, campeão da Copa São Paulo deste ano com o Alvinegro. Fagner deve assumir a lateral direita, Hugo pode ocupar a esquerda e Maycon tem boas chances de retornar ao meio-campo. O Corinthians se preparou com um treinamento tático antes do jogo contra o Cianorte, que será disputado no Estádio Willie Davids. As duas equipes já se encontraram na Copa do Brasil, em 2005. O Timão perdeu o primeiro jogo por 3 a 0, mas conseguiu a classificação no Pacaembu após vitória por 5 a 1, com boas atuações de Tevez e Roger.

*Com informações do Estadão Conteúdo