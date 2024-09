CBF acata pedido de Flamengo e Atlético-MG e altera datas da Copa do Brasil; Corinthians e Vasco protestam

Entidade alega que fez a mudança devido ao calendário da Conmebol e também para que todos os times tenham força máxima; Timão insinuou favorecimento ao Mengão, seu adversário

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou neste sábado (28) as datas e horários das semifinais da Copa do Brasil, mas a alteração na data dos jogos de volta gerou controvérsia. Flamengo e Atlético-MG haviam solicitado a mudança. O Corinthians e o Vasco, dois dos semifinalistas, expressaram em comunicados a indignação com a decisão de modificar o calendário previamente estabelecido. As partidas de ida ocorrerão no dia 2 de outubro, com Atlético-MG enfrentando o Vasco na Arena MRV às 19h15, e Flamengo recebendo o Corinthians no Maracanã às 21h45. Os confrontos de volta foram reprogramados para o fim de semana dos dias 19 e 20 de outubro, com Vasco x Atlético-MG em São Januário no dia 19 (sábado), às 18h30, e Corinthians x Flamengo na Neo Química Arena no dia 20 (domingo), às 16h.

A mudança nas datas, de acordo com a CBF, foi motivada pela divulgação dos calendários da Copa Libertadores e da Sul-Americana pela Conmebol. A entidade informou que, devido a compromissos envolvendo clubes brasileiros nas competições continentais e à proximidade da data Fifa (até 15 de outubro), as partidas da Copa do Brasil precisaram ser ajustadas. Em uma nota assinada pelo presidente Augusto Melo, o Corinthians declarou que a decisão “desrespeita não apenas o Corinthians, mas também a competição como um todo”. A diretoria corintiana destacou que a mudança prejudica o planejamento do time, que disputa simultaneamente três competições, e insinuou que a CBF de favorece o Flamengo.

A nota afirma ainda que o Corinthians havia se manifestado formalmente contra qualquer alteração e que a decisão unilateral da CBF compromete a equidade e a transparência da competição. A diretoria reforçou que seguirá lutando por justiça e igualdade no futebol brasileiro. O Vasco, que também não concordara com a mudança, ainda não se manifestou. As finais da Copa do Brasil estão previstas para os dias 3 e 10 de novembro.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente do Vasco, Pedrinho, declarou que o clube está “indignado” e acusou a CBF de beneficiar Atlético-MG e Flamengo com a alteração das datas. O mandatário lembrou que o clube carioca viveu uma situação semelhante nas quartas de final contra o Athletico-PR, quando jogadores retornaram de compromissos internacionais às vésperas de uma partida decisiva, sem que houvesse qualquer alteração no calendário. “Só falta agora o adversário escolher o árbitro para o jogo”, ironizou o mandatário e ídolo cruzmaltino. “A CBF perde completamente a credibilidade com essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado, o Vasco quer justiça.”

Veja a nota da CBF

Em função das datas definidas pela Conmebol para a Libertadores e Sul-Americana, a CBF ficou impossibilitada de organizar as partidas das semifinais de volta da Copa do Brasil na data originalmente programada para o dia 17 de outubro. A publicação das tabelas da Libertadores e Sul-Americana pela Conmebol, que, por razões de segurança pública da cidade de Buenos Aires, marcou o primeiro confronto de semifinal entre o Club Atlético River Plate e o Atlético Mineiro para o dia 22 de outubro, terça-feira.

