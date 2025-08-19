CBF define datas e horários dos jogos da semifinal do Brasileiro Feminino

A partida de ida dos dois jogos está marcada para dia neste domingo (24) às 10h30

Três times da capital Paulista e um de Minas Gerais seguem na disputa paelo título do Campeonato Brasileiro Feminino



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na segunda-feira (18) as datas e horários dos jogos da semifinal do Brasileiro Feminino. Dos 16 times que iniciaram a temporada, seguem sonhando com o título, sendo três deles de São Paulo – Corinthians, Palmeiras e São Paulo – e um de Minas Gerias – Cruzeiro -, que chegou pela primeira vez a essa fase. Os confrontos, decididos com base nos resultados das quartas de final, vão acontecer em duas datas. A partida de ida está marcada para dia neste domingo (24) às 10h30, já o jogo de volta será realizado no dia 31 de outubro, também às 10h30 da manhã. Por terem as melhores campanhas, Corinthians e Cruzeiro vão decidir os jogos em casa.

Confira os confrontos da semifinal

24 de agosto

São Paulo x Corinthians – 10h30 – Local a definir

Palmeiras x Cruzeiro – 10h30 – Arena Barueri

31 de agosto

Corinthians x São Paulo – 10h30

Cruzeiro x Palmeiras – 10h30

Relembra as quartas de final

Corinthians

As Brabas, atuais campeãs, derrotaram no Bahia na partida de ida e de volta e garantira a vaga na semifinal. No primeiro jogo, venceram por 2 a 1. Já na volta, jogando em casa e diante de sua torcida, derrotaram as Mulheres de Aço por 2 a 0.

São Paulo

As tricolores, atuais vice-campeãs, ficaram no empate sem gols com a Ferroviária no primeiro jogo, mas na volta, empataram em 1 a 1. A decisão foi para as penalidades e equipe do Morumbi levou a melhores.

Palmeiras

Depois de perder para o Flamengo por 3 a 2 na partida de ida, as Palestrinas buscaram os resultados e conseguiram reverter. Ganharam o jogo de volta por 3 a 0 e avançaram à semifinal.

Cruzeiro

As Cabulosas, que terminaram a primeira fase líderes do campeonato, tinham empatado sem gols com as Bragantinas no primeiro confronto, mas no último e decisivo, venceram por 2 a 0, garantindo vaga na semifinal.