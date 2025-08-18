Santos bate Atlético-MG nos pênaltis e vai à final do Brasileiro Feminino A2
Sereias reverteram o resultado do jogo da ida, quando perderam por 1 a 0
O Santos recebeu o Atlético-MG na noite desta segunda-feira (18) em busca de um vaga na final do Brasileiro A2. Vindo de uma derrota na partida de ida por 1 a 0 e precisando reverter o resultado e conseguiu. Garantiu a vaga nos pênaltis. Na decisão, as Sereias da Vila são enfrentar o Botafogo, que superou na sexta-feira (15) o Fortaleza. Suzenne foi quem abriu o placar. Conduziu a bola até perto da entrada da área e bateu bonito para abrir o placar para as donas da casa e deixarem o time vivo na busca da vaga para a final.
Já na etapa final, Laryh fez o segundo gol das santistas. Resultado que estava levando o time da vila para a final até os 51 minutos, quando no final da zagueira Hingredy, o Atlético-MG levou a partida para os pênaltis depois de perder por 2 a 1 no tempo regulamentar. Na partida de ida, as vingadoras tinham vencido por 1 a 0. Um empate já garantia o time mineiro na final, mas a derrota, deixou a partida empatada em 2 a 2, na somatória dos dois jogos, o que fez o jogo ir para os pênaltis. Nas cobranças, as Sereias converteram todas as cobranças, e veneram por 5 a 4.
