CEO do Fortaleza recusa convite do Corinthians

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza desde a instituição da SAF do clube, recusou o convite para assumir o mesmo cargo no Corinthians, feito pelo presidente do clube paulista, Augusto Melo. Nesta quarta-feira (12), Paz anunciou nas redes sociais que permanecerá no Fortaleza, destacando que ainda há muito a ser feito pelo Tricolor. Ele reafirmou seu compromisso com o crescimento esportivo do Fortaleza e com a sua palavra dada em 2023, quando o clube se tornou SAF, além de sua identificação com a torcida. Paz comunicou sua decisão primeiramente a Augusto Melo, defendendo a transparência entre os dois clubes. “Minha decisão se baseia em pilares importantes como a convicção do crescimento da equipe no âmbito esportivo, o meu compromisso assumido e a palavra dada quando, em 2023, me tornei CEO de um projeto de SAF que dá seus primeiros passos, além do imenso amor que sinto pelo meu clube do meu coração”, disse Paz.

O Corinthians passa por uma crise interna e está em processo de reestruturação após a saída de vários membros da diretoria. Na última semana, Rozallah Santoro, diretor financeiro, e Fernando Alba, diretor-adjunto de futebol, deixaram seus cargos, juntando-se a outras saídas anteriores, incluindo Rubens Gomes, diretor de futebol; Yun Ki Lee, diretor jurídico; e Sérgio Moura, superintendente de marketing. Augusto Melo, eleito presidente no final do ano passado, tenta buscar apoio político em meio a tentativa da oposição para desestabilizá-lo e propiciar um cenário para eventual impeachment.