Chicão responde Andrés Sanchez, propõe desafio no estádio do Corinthians e dispara: ‘Covarde é você’

Multicampeão pelo Timão, o ex-zagueiro ficou revoltado com uma declaração do cartola ao podcast ‘CasalCoringao’

Montagem sobre fotos/Reprodução/Instagram/@chicao_03/Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians Chicão rebateu Andres Sanchez nas redes sociais



Multicampeão pelo Corinthians, Chicão utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira, 15, para rebater Andrés Sanchez. Através do Instagram, o ex-zagueiro gravou um vídeo criticando o antigo presidente do clube por chamá-lo de “covarde”. Na publicação, o ex-jogador ainda desafiou o dirigente a fazer um “concurso de popularidade” na Neo Química Arena. “Estou fazendo esse vídeo para esclarecer algumas coisas que o ex-presidente falou ontem. Ele me chamou de covarde. Eu sou o covarde? Ele baixou a cabeça quando eu o encontrei no aeroporto. Virou as costas! Rapaz, só dando risada mesmo. Você pipocou! Ainda foi em podcast enganar torcedor. Vou desafiar você: arena lotada, eu e você lá dentro. Vamos ver quem será vaiado e quem será aplaudido. Beleza? Simples. Eu nunca saí escoltado. Eu sempre fui aplaudido. Você não pode dizer o mesmo. Covarde é você!”, disparou Chicão, que ganhou 8 títulos com o Alvinegro, entre eles o Mundial de Clubes e a Libertadores da América de 2012.

O ex-jogador, aposentado desde 2015, ficou incomodado com uma declaração de Andrés Sanchez dada ao podcast “CasalCoringao”, na última terça-feira, 14. Na ocasião, o cartola criticou os processos movidos por Chicão contra o clube e também negou que deseja retornar ao posto de presidente do Timão. Já nas redes sociais, o dirigente respondeu o ex-atleta. “Chicão é covarde. Ele renega, tudo bem… Agora faltar com a verdade? Não sabia. Cruzamos realmente no aeroporto. Te olhei, você me olhou. Virei a cara para não ter de falar contigo. Recorra à Justiça! Talvez ganhe o processo em cima do Corinthians. Convença outros também”, retrucou. “Calma, Chicão! Ainda terá de explicar por qual motivo foi embora da concentração no jogo contra o São Paulo. Tem jogadores que ainda estão na ativa que sabem. O Tite também!”, finalizou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Anderson Sebastião Cardoso 👨‍👦 (@chicao_03)