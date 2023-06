Clássico entre Corinthians e Santos é encerrado após bombas serem atiradas no gramado

Santos perdia por 2 a 0 para o Corinthians e aos 40 minutos do segundo tempo clima ficou tenso

GUILHERME DIONíZIO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

O clássico entre Santos e Corinthians pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro foi tenso na Vila Belmiro. Com os dois times em fase difícil na temporada, a partida foi nervosa e terminou sendo encerrado aos 40 do segundo tempo após bombas serem atiradas no gramado. O Corinthians começou melhor e aos 19 minutos, Yuri Alberto bateu pro gol e, com desvio, a bola morreu no fundo da rede. O atacante estava há dez jogos sem marcar. Na sequência, Mendonza empatou para os santistas, mas o lance foi anulado por impedimento. Aos 28, Ruan marcou falta e João Lucas resvalou na bola, marcando contra e ampliando para 2 a 0. Na saída do Santos para o vestiário, os torcedores xingaram muito e a polícia precisou proteger uma parte do alambrado. No segundo tempo, Cássio apareceu para salvar em cabeçada de Marcos Leonardo. Aos 40 minutos, a torcida organizada do Santos atirou bombas e sinalizadores no campo e o jogo precisou ser paralisado. Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o Athletico enquanto o Santos recebe o Flamengo. A vitória coloca o Corinthians no 14º, um ponto atrás do Santos e quatro de vantagem para a zona do rebaixamento.