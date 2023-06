Campeão da Champions com o City, Ilkay Gündogan fecha transferência para o Barcelona

Jornal espanhol afirma que alemão já assinou com os catalães por duas temporadas com opção de renovação por mais um ano

O meio-campista Ilkay Gündogan, que venceu a Tríplice coroa com o Manchester City na última temporada, vai defender as cores do Barcelona a partir de agosto. Segundo o jornal ‘Mundo Deportivo’, o jogador assinou por duas temporadas com opção de renovação por mais uma. Aos 32 anos, Gündogan chega de graça ao Barcelona, já que seu vínculo com os ingleses termina no fim deste mês. De acordo com a mídia britânica, o City chegou a oferecer mais um ano de contrato para o alemão, que recusou. A saída não é um problema para o campeão inédito da Liga dos Campeões, que está próximo de anunciar o croata Kosavic, do Chelsea. Na equipe desde 2016, Gündogan deixa o City com 304 jogos e 60 gols marcados, além de 14 títulos.