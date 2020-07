Clássico entre Corinthians x Palmeiras terá policiamento mesmo sem torcida

Instituições foram orientadas a evitar aglomerações e comboios para partida

Divulgação/Arena Corinthians Mesmo sem público, Arena terá reforço no policiamento



Mesmo sem torcida, o clássico entre Corinthians x Palmeiras, pela 11º rodada do Campeonato Paulista, que acontece nesta quara-feira, às 21h30, terá policiamento para evitar aglomerações e conflitos entre torcedores. Segundo a Polícia Militar, os agentes estarão nas imediações dos estádios, bares e restaurantes, para que tumultos sejam evitados.

Na segunda-feira, a PM reuniu lideranças das principais torcidas organizadas dos times do estado, incluindo as envolvidas no derby, para dar orientações sobre a atuação nos dias dos jogos no 2º BP do Choque.

Em nota, Gaviões da Fiel e Camisa 12, que estiveram entre os presentes, divulgaram os pontos principais abordados na reunião. Estão proibidas a concentração nas quadras e sedes das torcidas, em frente aos centros de treinamentos, hotel ou Arena Corinthians. Caso as medidas sejam descumpridas, instituições e cidadãos podem ser multadas.

A carreata programada pelos Gaviões da Fiel, que seguiria o ônibus do time até a entrada da Arena, foi cancelada. A Camisa 12, que também programava ações de apoio, pediu comprometimento a todos os associados. A Estopim da Fiel anunciou que o telão que seria colocado na sede da torcida não vai mais ser disponibilizado.