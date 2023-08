Com Corinthians de olho, Estudiantes vence o Goiás por 3 a 0 e encaminha classificação na Sul-Americana

Jogo de volta será realizado na próxima quarta-feira, em Goiânia; quem se classificar neste confronto pegará o vencedor de Timão x Newell’s Old Boys

Demian Alday Estevez/EFE Estudiantes atropelou o Goiás no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata



O Estudiantes, da Argentina, venceu o Goiás por 3 a 0 e abriu vantagem confortável nas oitavas de final da Sul-Americana. O jogo foi disputado no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (a 58 km de Buenos Aires). Todos os gols saíram no segundo tempo, quando a equipe argentina já tinha um jogador a mais: Carillo abriu o placar aos 9 minutos e Rolheiser fez os outros dois, aos 18 e aos 39. Por levantar demais o pé em dividida com Mauro Mendéz, o lateral-direito esmeraldino Bruno Santos havia sido expulso no comecinho da etapa final. O duelo de volta está marcado para a próxima quarta-feira, 9, no Serra Dourada. Quem se classificar neste confronto pegará o vencedor de Corinthians x Newell’s Old Boys. Ontem, o Timão abriu vantagem ao vencer por 2 a 1 na Neo Química Arena.