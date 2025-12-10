Flamengo tem noite inspirada de Arrascaeta e avança no Intercontinental

Uruguaio marcou os dois gols que colocaram o time de FIlipe Luis para despachar o Cruz Azul do México

LIAMARA POLLI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO As mudanças do técnico Filipe Luis surtiram efeito no segundo tempo e garantiram a vitória do Mengão



O Flamengo estreou com vitória nesta terça-feira (10) no Intercontinental da Fifa contra o Cruz Azul, do México, que é o atual campeão da Champions da Concacaf. O jogo é chamado de Derby das Américas pela Fifa e acabou 2 a 1 para os cariocas. O time de Filipe Luis ganhou a chance de enfrentar o Pyramids, do Egito, pela “Challenger Cup”, que os leva para a grande final contra o Paris Saint-Germain (PSG) caso vença.

A partida começou morna. Os times dividiam a posse de bola sem muito perigo de gol para ambos os lados. O Rubro-Negro tentava acionar as laterais de campo com Samuel Lino e Carrascal, mas era bem defendido pela linha de meio-campo dos mexicanos. O primeiro lance de perigo veio em uma finalização Carlos Rotondi, que dentro da área flamenguista chutou uma bola que passou com perigo perto do gol.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Logo após esse lance, em saída de bola para o time mexicano, o zagueiro Gonzalo Piovi cometeu um erro bizarro. Recebeu a bola do goleiro, tentou atravessar a bola na área e deu um presente de Natal adiantado para Giorgian De Arrascaeta, que não perdoou e abriu o placar. O Cruz Azul não esboçava reação contente. O time de Nicolas Larcamon pressionava alto no campo, mas não conseguia converter a pressão em gol.

Porém, água mole em pedra dura… e o Flamengo levou um golaço da meia-lua da área, de voleio, sem chance para defesa do goleiro Rossi. Jorge Sánchez empatou o placar aos 44 minutos da primeira etapa.

Na volta do intervalo, Gonzalo Plata entrou no lugar de Samuel Lino, que pouco produziu no primeiro tempo. A troca teve efeito imediato. Bruno Henrique teve boa chance de contra-ataque, mas finalizou em cima de Andrés Gudiño. O Flamengo ficava mais com a bola e começou a ter mais chances de perigo. De novo, Bruno Henrique teve boa chance na área, mas foi desarmado pela zaga mexicana.

Mais mexidas no segundo tempo, com Everton Cebolinha entrando na vaga de Carrascal, mostrando a aposta de Filipe Luis em utilizar o jogo pelos lados. Plata teve boa chance, mas a bola passou triscando o travessão.

Aos 25 minutos da segundo tempo, Arrascaeta deu um tapinha depois da zaga rabater um passe dele mesmo para Bruno Henrique e acertou o gol após o goleiro estar caído. O relógio do juíz sueco Glenn Nyberg acusou o gol. Flamengo 2 a 1. As mudanças deram resultado aos cariocas.

Faltando poucos minutos para o fim da partida, Cruz Azul já em desespero, tentava empatar, mas não tinha mais forças nem técnica. Os mexicanos desperdiçaram diversas chances de gol e não conseguiu avançar. O Flamengo agora enfrenta o Pyramids, do Egito no dia 13, sábado.