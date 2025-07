Com gol de Memphis, Corinthians vence Palmeiras por 1 a 0 em casa

Com esse resultado, a equipe pode empatar na partida de volta e ainda garantir a vaga nas quartas de final

VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Depay subiu de cabeça e balançou as redes



Na noite desta quarta-feira (30), o Corinthians saiu vitorioso no clássico contra o Palmeiras, vencendo por 1 a 0 em casa, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

No primeiro tempo, a partida estava equilibrada até que um lance mudou o panorama. Gustavo Gómez cometeu falta em Memphis Depay dentro da área, o árbitro marcou pênalti, mas na cobrança, Yuri Alberto chutou para o lado, e o goleiro Weverton se esticou para espalmar a bola. Já aos 43 minutos, o Palmeiras teve sua melhor chance da etapa inicial: após um chute de Giay, André Ramalho salvou em cima da linha, mantendo o placar zerado até o intervalo.

Na etapa final, a situação mudou. Aos 34 minutos, Garro executou uma cobrança rápida de falta e encontrou Matheuzinho na direita. O lateral cruzou para a área, onde Depay subiu de cabeça e balançou as redes, colocando o Corinthians em vantagem. O Palmeiras chegou a marcar um gol, mas ele foi anulado devido ao impedimento de Gustavo Gómez.

As equipes jogam novamente no domingo (3), pela 18ª rodada do Brasileirão. O Corinthians recebe o Fortaleza, às 16h, enquanto o Palmeiras visita o Vitória, às 19h30, no Barradão. O jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil está marcado para quarta-feira (6), às 21h30, no Allianz Parque.

*Reportagem produzida com auxílio de IA