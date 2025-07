Vai poupar? Filipe Luís fala sobre time do Flamengo na Copa do Brasil

Rubro-negro enfrenta o Atlético-MG, nesta quinta-feira (31), no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Gilvan de Souza/Flamengo Flamengo enfrenta Atlético-MG nesta quinta-feira no Marcanã; jogo de volta acontece na quarta da semana que vem (6)



Flamengo e Atlético-MG se enfrentam nesta quinta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A tendência é que o técnico Filipe Luís poupe seus principais jogadores para o confronto, pois a prioridade do clube é o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. No entanto, o treinador rubro-negro não revelou sua estratégia: “Não penso além da quinta-feira, temos que vencer com as melhores peças que temos esse jogo da Copa, e depois domingo será outro jogo. Primeiro, quero ganhar quinta-feira. Não penso a longo prazo. Claro que o objetivo, a gente sabe da importância da Libertadores e Brasileiro, mas a Copa (do Brasil) está aí. Estamos vivos e temos que ganhar do Atlético. Conforme forem passando os jogos, vamos ver onde chegaremos. Não dá para falar que vamos ganhar todas e no final não ganhar nenhuma. Vamos tentar ganhar quinta-feira para fazer um bom resultado para a volta”.

Além disso, Filipe comentou sobre Jorginho e a falta de descanso ao jogador: “Um jogador totalmente diferenciado, único na posição, que como eu já falei outras vezes, foi o terceiro melhor do mundo e hoje está aqui no Flamengo. Ele está tendo essa sequência de jogos também porque temos algumas lesões, na qual fazem ele ter essa sequência importante. Eu como treinador tenho que ter um cuidado especial, mas é um jogador que se cuida, tem um histórico de lesões muito baixo e está potencializando muito a nossa equipe. Então estou muito feliz com o rendimento dele, principalmente com os detalhes na qual o tornam um treinador dentro de campo, levando a minha ideia para os companheiros e corrigindo muito dentro do campo. Eu valorizo muito”.

Por fim, o comandante do Fla falou da situação de De La Cruz, que retornou do Uruguai e tem situação física incerta: “O Nico é um jogador que está no departamento médico. Quem define horários e folgas é o departamento médico. Prazo é com o doutor Sassaki. Da minha parte com o Nico, o que posso dizer é que é um jogador extraordinário e nos ajudou muito até essa lesão pré-Mundial. Até por isso que sou super agradecido a ele. Era um momento muito delicado da nossa equipe. Tínhamos uma lesão do Allan, do Erick e uma expulsão do Gerson, na qual tínhamos o Evertton Araújo e ia ter que improvisar o Varela. Conversei com ele, estava no limite, ele foi no sacrifício naquele jogo e acabou tendo a lesão. É um cara que sempre que pode, dá tudo que tem pela equipe. E um jogador que se sacrifica, sacrifica o próprio corpo a favor da equipe vai ter a minha proteção e o meu carinho sempre e estou contando os dias para que ele possa voltar porque ele é muito importante para a gente”.