Com gol de Yuri Alberto, Corinthians vence a Portuguesa em jogo-treino

Centroavante está em má fase, não marca há dez partidas oficiais e sofre pressão da torcida alvinegra

Rodrigo Coca/Ag. Corinthians - 28/04/2023 Yuri Alberto anotou um gol no jogo-treino contra a Portuguesa



Sem marcar um gol oficial há mais de um mês — o último foi em 8 de maio, no empate por 1 a 1 contra o Fortaleza, na Neo Química Arena —, o centroavante Yuri Alberto balançou a rede neste sábado, 17, e ajudou o Corinthians a vencer a Portuguesa por 2 a 0, em jogo-treino disputado no CT do Parque Ecológico. O jejum de dez partidas já é o maior do camisa 9 desde que chegou ao Timão e vem afetando seu desempenho em campo e a relação com a torcida. Em protesto realizado nesta semana, membros da Gaviões da Fiel se reuniram com líderes do elenco e, entre cobranças por “mais raça” e melhor do desempenho — sobretudo nos jogos em casa —, disseram que estão de olho em Yuri. “Centroavante de podcast. [Peçam] Para ele ficar ligeiro, jogar a bolinha dele e fazer os gols, o que é obrigação”, disse um dos torcedores. O outro gol alvinegro no duelo com a Lusa foi anotado pelo meia-atacante Adson.