Santos exerce direito de compra e fica com Soteldo até a metade de 2027; veja detalhes 

Um dos principais jogadores do elenco do Peixe, atacante estava emprestado pelo Tigres, do México, até a metade deste ano

Raul Baretta/ Santos FC Soteldo foi comprado em definitivo pelo Santos



O Santos anunciou nesta sexta-feira, 16, que exerceu o direito de compra do atacante Yeferson Soteldo junto ao Tigres, do México. Em nota, o Peixe comunicou que adquiriu 50% dos direitos do venezuelano, que assinará contrato de quatro anos, ou seja, válido até junho de 2027. Ao todo, o Alvinegro praiano desembolsará R$ 20 milhões pelo jogador, um dos destaques do elenco comandado pelo treinador Odair Hellmann. Em sua primeira passagem pela Vila Belmiro, entre 2019 e 2020, o ponta-esquerda fez 105 jogos, contribuindo com 20 gols e 17 assistências. De volta por empréstimo na metade do ano passado, o atleta ainda não brilhou e vem colecionado lesões. Por enquanto, Soteldo apenas quatro passes decisivos e nenhuma bola na rede em 21 partidas. A serviço da seleção da Venezuela nesta Data Fifa, o atacante estará à disposição da equipe santista no duelo contra o Corinthians, na próxima quinta-feira, 21, na Baixada, pelo Brasileirão.