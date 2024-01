Com golaço de Kayke no final, Corinthians vence o Cruzeiro e conquista a Copinha pela 11ª vez

Timão não vencia o tradicional torneio de base desde 2017; além do autor do gol, Felipe Longo, Léo Maná, Breno Bidon e Arthur Sousa devem receber chances na equipe profissional

FABIO GIANNELLI/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Kayke comemora o gol do título do Corinthians na Copa São Paulo



O Corinthians, maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, voltou a vencer nesta quinta-feira, 25, o maior torneio de base do futebol brasileiro. Em jogo emocionante contra o Cruzeiro, em uma Neo Química Arena lotada, o Timão viu seu adversário ser superior na maior parte do jogo, mas cresceu no final e, empurrado pela torcida, marcou o gol do título aos 39 minutos do segundo tempo. O autor foi o atacante Kayke, um dos destaques da equipe paulista nesta Copinha. Ele recebeu na esquerda, perto do bico da grande área, levou a bola para dentro e colocou no ângulo oposto. Outro destaque corintiano na partida foi o goleiro Felipe Longo, que mostrou serviço no melhor momento da Raposa. Ele até chegou a ver sua rede balançar, mas o árbitro deu falta no arqueiro após choque com atacante adversário. O lateral-direito Léo Maná, o meio-campista Breno Bidon e centroavante Arthur Sousa, autor de três gols na semifinal, são outros campeões que devem receber oportunidades na equipe de cima.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Este foi o 11º caneco do Corinthians na Copinha. O último havia sido levantado em 2017, quando o time que tinha como estrela o meia Pedrinho (hoje no Atlético-MG) venceu o Batatais na final. Nos últimos anos, a base alvinegra foi duramente criticada, especialmente pelas más campanhas na Copa São Paulo. Nas duas edições anteriores, caiu no segundo mata-mata (a fase anterior às oitavas de final) e ainda viu o Palmeiras dar a volta olímpica. Mesmo coroado com o título, o técnico Danilo, multicampeão no profissional do Timão, ainda não sabe se continuará à frente da equipe sub-20. Alçado ao cargo pela gestão anterior, ele tem conversa marcada com o presidente Augusto Melo.