Com novidades, Corinthians divulga relacionados para confronto diante do Coritiba; confira

Embalado, Timão recebe o Coxa e tenta se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Corinthians terá quase força máxima para o duelo contra o Coritiba



O Corinthians ganhou dois reforços de peso para o duelo contra o Coritiba, marcado para este domingo, 13, na Neo Química Arena, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de uma entorse no pé esquerdo, Matías Rojas estará à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo. Através das redes sociais, o Timão também anunciou que o recém-contratado ficará com a camisa 10, então utilizada por Róger Guedes, atacante negociado com um time do Catar. Além dele, o Alvinegro confirmou o retorno de Gabriel Moscardo, jovem meio-campista que foi baixa nas últimas partidas por causa de uma apendicite. Desta forma, a única ausência de destaque é o zagueiro Lucas Veríssimo, que ainda está aprimorando a forma física. Na 14ª colocação da tabela, o clube do Parque São Jorge tem apenas dois pontos de vantagem em relação ao Santos, que abre a zona de rebaixamento. Na próxima quarta-feira, 16, os corintianos ainda terão uma decisão contra o São Paulo, no Morumbi, pela semifinal da Copa do Brasil – na ida, os alvinegros ganharam por 2 a 1. Somando todas competições, o Corinthians não é derrotado há dez jogos.