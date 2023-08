Corinthians anuncia treino aberto antes de decisão contra o São Paulo na Copa do Brasil

Atividade está marcada para a próxima terça-feira, na Neo Química Arena, no mesmo dia em que o sub-20 enfrenta o Palmeiras na semi do Campeonato Brasileiro

Rodrigo Coca/Ag. Corinthians Treino aberto tem sido tática da diretoria em momentos decisivos na temporada



O Corinthians anunciou nesta sexta-feira, 11, que realizará um treino aberto na Neo Química Arena no próximo dia 15, terça-feira, às 17h30 (horário de Brasília), véspera do jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o São Paulo. O Timão venceu a ida por 2 a 1 e jogará no Morumbi lotado na quarta-feira, 16, às 19h30, buscando vaga à final. Na outra semifinal, o Flamengo leva vantagem contra o Grêmio. Além do treino, o torcedor que adquirir os ingressos também poderá acompanhar a semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Palmeiras, que acontece no mesmo dia, às 21h30. Na ida, o alviverde goleou e venceu o rival por 5 a 1. A entrada será gratuita, mas é necessário reservar os ingressos pela plataforma ingressoscorinthians.com.br. A abertura das reservas no site será às 11h deste sábado. O Corinthians pede que os torcedores que comparecerem leve 1kg de alimento não-perecível que será destinado às comunidades do entorno do Parque São Jorge e da própria arena, por meio do departamento de Responsabilidade Social do clube.