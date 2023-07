Com ‘paredão’ no gol, América-MG vence o Corinthians por 1 a 0 na Copa do Brasil

Pasinato foi o nome do Coelho na partida e parou o ataque corintiano; jogo de volta será no dia 15

FERNANDO MORENO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Juninho marcou o gol da vitória do América-MG



Vivendo uma crise, o Corinthians viajou até Belo Horizonte nesta quarta-feira, 5, para enfrentar o América-MG pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil e perdeu por 1 a 0. O primeiro tempo mostrou um Corinthians mais dominante, com boas chegadas ao gol do Coelho, mas pecava na precisão do passe ou parava no goleiro Pasinato. No momento em que o Timão era melhor, o América saiu na frente com Juninho. O meia aproveitou belo passe de Lucas Kal, ganhou de Gil e bateu cruzado aos 31 minutos. No segundo tempo, precisando do resultado, o Corinthians começou com muita intensidade e teve duas grandes chances, mas Pasinato “fechou o gol”. A pressão foi diminuindo depois dos 10 minutos e o América só não ampliou por erro de finalização. O Timão teve mais oportunidades, que pararam no goleiro do Coelho, garantindo a vitória. Por causa dos playoffs da Copa Sul-Americana, o jogo de volta entre os times será no sábado, dia 15, na Neo Química Arena.