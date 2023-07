Com golaço de Rafinha, São Paulo vence o Palmeiras e sai na frente na Copa do Brasil

Tricolor venceu por 1 a 0 e tem vantagem para o jogo de volta na próxima quinta-feira, no Allianz Parque

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Rafinha fez o único gol da vitória Tricolor contra o Palmeiras



Em mais um Choque-Rei na Copa do Brasil, o São Paulo recebeu o Palmeiras na noite desta quarta-feira, 5, no Morumbi, para o primeiro jogo das quartas de final e o jogo terminou com a vitória tricolor por 1 a 0. No primeiro tempo prevaleceu o equilíbrio. Os primeiros minutos tiveram mais domínio do Palmeiras, com mais posse de bola e criando dificuldades para os donos da casa. Mas o São Paulo melhorou e teve a melhor chance com Calleri, que driblou o goleiro Weverton, mas chutou pra fora. Para o segundo tempo, o Tricolor teve modificações e assustou logo cedo, aos 4 minutos, com Caio Paulista. O Palmeiras também teve sua chance, mas o São Paulo se manteve mais perigoso. Aos 33, Luan tirou quase em cima da linha um “gol feito” de Wellington Rato e três minutos depois, Rafinha chutou forte, a bola desviou e morreu na gaveta, abrindo o placar. O jogo de volta será na próxima quinta-feira, 13, no Allianz Parque.