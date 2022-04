Com quatro desfalques, Corinthians divulga relacionados para jogo contra o Boca Juniors

Jogo decisivo da Libertadores não terá Vítor Pereira na beira do campo; o treinador testou positivo para Covid-19

Rodrigo Coca/Agência Corinthians - 11/04/2022 O zagueiro Gil está fora do jogo contra o Boca Juniors, pela Libertadores



O Corinthians encerrou sua preparação para o jogo contra o Boca Juniors nesta segunda-feira, 25, com alguns desfalques. O treinador Vítor Pereira testou positivo para a Covid-19 e não estará na beira do campo no duelo desta terça-feira, 25, na Neo Química Arena, às 21h30 (horário de Brasília), pela terceira rodada da Copa Libertadores da América. O auxiliar Filipe Almeida comandou o treino desta segunda e também estará à frente do time amanhã. Entre os jogadores, o lateral-direito João Pedro (desconforto no músculo posterior da coxa direita) e os zagueiros Gil (gripe) e Robson (transição para preparação física) não foram relacionados. Cássio, que perdeu o derby contra o Palmeiras no final de semana por sintomas gripais, retorna para os relacionados, assim como Renato Augusto, Willian e Róger Guedes. Confira a lista abaixo:

Goleiros: Cássio, Ivan e Matheus Donelli

Laterais: Bruno Melo, Fábio Santos, Fagner e Lucas Piton

Zagueiros: João Victor, Raul e Robert Renan

Meio-campistas: Cantillo, Du Queiroz, Giuliano, Maycon, Paulinho, Renato Augusto, Roni e Willian

Atacantes: Adson, Gustavo Mantuan, Gustavo Silva, Jô, Junior Moraes e Róger Guedes