Com time misto e gol de Mosquito, Corinthians bate o Botafogo e segue em busca da liderança

JULIO ZERBATTO/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Mosquito comemora gol que deu a vitória para o Corinthians



O Corinthians bateu por 1 a 0 o Botafogo, na noite deste sábado, 30, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. O triunfo, que veio dos pés do atacante Gustavo Mosquito, mantém o time na busca pela liderança. Com o resultado, o Timão é o segundo colocado da competição com 38 pontos, quatro a menos do que o líder Palmeiras. Já o Botafogo está na 12ª colocação, com 24 pontos. Para o jogo, o Corinthians descansou alguns titulares. Mesmo com um time misto em campo, a equipe de Itaquera foi superior ao Botafogo. E logo no primeiro tempo definiu o placar com gol de Mosquito. O Fogão perdeu chances de empatar a partida nos últimos lances, mas não conseguiu evitar a derrota fora de casa.