Palmeiras vence o Ceará e segue isolado na liderança do Brasileirão

Vitória deixa o Verdão com vantagem de sete pontos sobre o Corinthians, atual segundo colocado

LC MOREIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Dudu comemora gol contra o Ceará, neste sábado, 30, na Arena Castelão



O Palmeiras venceu o Ceará por 2 a 1, neste sábado, 30, na Arena Castelão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Com a vitória, o Verdão se isola na liderança da competição com 42 pontos e abre sete pontos de vantagem do Corinthians, que é o atual segundo colocado. Por outro lado, o Vozão permanece com 24 pontos, na 13ª posição, e acumula a segunda derrota consecutiva no torneio. No jogo, o Palmeiras abriu 2 a 0 no primeiro tempo com gols de Dudu e López e ainda ficou com um homem a mais dentro de campo, após Richardson ser expulso. Mas o Ceará foi para cima e Mendoza descontou em um pênalti polêmico. O time da casa continuou com a pressão, contudo não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1 para o Verdão.