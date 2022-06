Goiás protesta contra arbitragem e faz posts para demonstrar erros a favor do Corinthians

Através das redes sociais, o Esmeraldino questionou a origem do gol corintiano e contestou uma penalidade não marcada pelo árbitro Bráulio da Silva Machado

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Goiás cercam o árbitro Braulio da Silva Machado em derrota para o Corinthians



O Goiás ficou completamente revoltado com a atuação da arbitragem na derrota para o Corinthians, em jogo realizado na tarde do último domingo, 19, na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão. Através das redes sociais, o Esmeraldino fez uma série de postagens para demonstrar erros a favor do Alvinegro. Ainda durante a partida, a conta do clube alviverde questionou o juiz Bráulio da Silva Machado por marcar penalidade a favor dos mandantes em toque de braço de Caio Vinícius dentro da área. “Se isso aqui foi pênalti, eu sou astronauta”, ironizou o perfil dos goianos, exibindo a imagem da jogada que originou o gol de Fábio Santos, o único do confronto.

Já após o apito final, o Goiás voltou a usar as redes sociais para mostrar o lance de uma possível penalidade não marcada no atacante Pedro Raul. Na jogada, o atacante é puxado pelo zagueiro corintiano Robson Bambu e desmorona dentro da área. Apesar da reclamação do Esmeraldino, Braulio da Silva Machado não foi chamado para revisar o lance na cabine do árbitro de vídeo. “Ainda bem que tem o VAR! Opa, não… Espera”, continuou o clube, em tom ácido. Já nesta segunda-feira, 20, o Goiás fez uma montagem com diversas manchetes de veículos de comunicação que atrelaram a vitória do Corinthians aos supostos erros de arbitragem.

Ainda bem que tem o VAR!

Opa, não… pera 😒 pic.twitter.com/h63JEUeIkb — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) June 19, 2022