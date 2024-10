Conmebol define estádio para final da Copa Sul-Americana

Corinthians e Cruzeiro são os representantes brasileiros que podem decidir título

Divulgação/Conmebol Palco da final será o Estádio General Pablo Rojas, o "La Nueva Olla", casa do Cerro Porteño



A Conmebol anunciou que o Estádio General Pablo Rojas, o “La Nueva Olla”, casa do Cerro Porteño, será o palco da final da Copa Sul-Americana 2024. O local tem capacidade para 45 mil torcedores e receberá a final do torneio pela segunda vez desde que foi implementado o novo formato, com decisão em jogo único e sede pré-definida. Corinthians e Cruzeiro são os representantes do futebol brasileiro que podem decidir o título da competição.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na semifinal, o clube paulista precisa passar pelo Racing, da Argentina, enquanto os mineiros enfrentam o Lanús, também argentino. Os jogos de ida das semifinais acontecem nos dias 23 e 24 de outubro, e as partidas de volta, na semana seguinte. A final será em 23 de novembro.