Marcos Braz revela possibilidade de Gabigol renovar com o Flamengo

Vice-presidente de futebol do clube indica que atacante pode ficar no rubro-negro após cenário mudar com troca de Tite por Filipe Luís

THIAGO RIBEIRO/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Contrato de Gabigol com o Flamengo termina em dezembro



Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim de dezembro deste ano, mas até o momento não assinou sua renovação nem pré-contrato com outro clube. Reserva nos últimos meses com Tite, o atacante assumiu a titularidade com Filipe Luís e vem ganhando mais minutos em campo. O cenário fez com que Marcos Braz, vice-presidente de futebol, comentasse o assunto. Braz não ficou em cima do muro e revelou a possibilidade de uma reviravolta. 7

“Existem pontos que a gente tem que analisar. Eu tenho certeza que o Gabigol quer ficar, ele ainda não assinou com nenhum time. Se o Flamengo também não comunicou que não o quer, deixa uma brecha para analisar que o Flamengo deseja ter o atleta. Entretanto, em determinada situação é preciso fazer os ajustes que forem possíveis em relação à parte financeira. É aquele negócio, ninguém quer se separar. O casal está brigado, mas ninguém quer se separar, ninguém tem coragem de se separar mesmo. Isso que está acontecendo. Claro que com Filipe Luís você tem novos ares, um novo norte, que pode fazer com que a gente enxergue que tenha que ter uma renovação de contrato”, disse o dirigente.

Após a pausa para a Data-Fifa, o Flamengo enfrenta o Fluminense, no dia 17 de outubro, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª do Brasileirão. Na sequência, encara o Corinthians, no domingo (20), às 16h (de Brasília), na Arena Corinthians, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.