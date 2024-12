Conmebol divulga potes do sorteio da pré-Libertadores; Corinthians e Boca ficam juntos e não se enfrentam na estreia

Evento está agendado para esta quinta-feira, às 12h, no horário de Brasília, e ocorrerá na sede da entidade

A Conmebol anunciou a composição dos potes para o sorteio que irá determinar os confrontos das fases iniciais da próxima Copa Libertadores. O evento está agendado para esta quinta-feira (19), às 12h, no horário de Brasília, e ocorrerá na sede da entidade. O Corinthians foi colocado no Pote 1 da Fase 2, onde também estão o Boca Juniors e o Bahia. Essa alocação garante que o time paulista não se depare com os argentinos ou com o Bahia logo na estreia, embora exista a possibilidade de um encontro nas fases seguintes. Na Fase 1, a divisão dos potes é a seguinte: no Pote 1 estão Alianza Lima, do Peru, El Nacional, do Equador, e Defensor, do Uruguai. Já no Pote 2, figuram Nacional, do Paraguai, Monagas, da Venezuela, e um representante da Bolívia. Para a Fase 2, o Pote 1 é composto por Boca Juniors, Corinthians, Cerro Porteño, Barcelona, Santa Fe, Melgar, Bahia e Ñublense. O Pote 2 inclui Deportes Iquique, Boston River, Universidad Central, além de representantes da Bolívia e da Colômbia, e três times que virão da Fase 1. Na Fase 3, não haverá divisão em potes, e os confrontos serão definidos de forma direta durante o sorteio.

