Conselho do Corinthians encaminha pedido de impeachment de Augusto Melo à Comissão de Ética

Ação foi feita em conjunto com uma investigação já em andamento sobre o contrato de patrocínio com a VaideBet

Quatro dias após um grupo de conselheiros do Corinthians solicitar o impeachment de Augusto Melo, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, decidiu encaminhar o pedido à Comissão de Ética do clube. Essa ação foi feita em conjunto com uma investigação já em andamento sobre o contrato de patrocínio com a VaideBet, permitindo que ambos os casos sejam analisados simultaneamente. A Comissão de Ética tem um prazo de cinco dias para notificar Augusto Melo sobre o processo. Após essa notificação, o presidente terá um período de dez dias para apresentar sua defesa. Em seguida, a Comissão terá mais dez dias para elaborar e enviar um parecer a Tuma sobre o caso.

Na última segunda-feira, um grupo de 90 conselheiros, que se autodenomina “Movimento Reconstrução SCCP”, protocolou um pedido formal para a abertura do processo de impeachment. O requerimento, que possui 19 páginas, aponta possíveis irregularidades relacionadas ao contrato com a VaideBet, que encerrou sua parceria com o clube em junho, além de mencionar a rescisão com a Pixbet. Após a apresentação da defesa por parte de Augusto Melo, o Conselho Deliberativo poderá convocar uma reunião extraordinária para deliberar sobre a votação de sua destituição. Caso a votação resulte em aprovação, uma assembleia-geral será convocada para decidir sobre o impeachment do presidente.

