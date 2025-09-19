Copa do Brasil Feminina: quartas de final terá clássico entre São Paulo e Corinthians; confira os confrontos 

Data base das partidas é dia 24 de setembro; times presentes nesta fase disputaram o Brasileiro A1 deste ano

Reprodução/Youtube/CBF São Paulo e Corinthians vão se enfrentar nas quartas de final da Copa do Brasil



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta sexta-feira (19) os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil Feminina. São Paulo e Corinthians, que fizeram a final do Brasileiro de 2024, e acabaram de se enfrentar na semifinal do Brasileiro deste ano, vão estar frente a frente em busca de uma vaga na semifinal da competição. As tricolores, por regras do sorteio, vão ser as mandantes. A data base para os confrontos é dia 24 de setembro.

Confira os confrontos das quartas de final

Palmeiras x Sport

Internacional x Ferroviária

Bragantino x Bahia

São Paulo x Corinthians

Diferente das fases anteriores, as quarta de final vão contar com a arbitragem de vídeo, o VAR, que os técnicos façam pedidos de revisão em quatro oportunidades: gol, pênalti, cartão vermelho direto e cartão aplicado ao jogador errado. Pelo avanço de fase, cada clube embolsou R$ 60 mil de premiação. Caso passem para a semifinal, o valor da cota é de R$ 70 mil.

Todos os times que seguem vivos na competição, estiveram presentes no Brasileiro A1. Com exceção do Sport, que foi rebaixado, e o Internacional, que ficou na 12ª colocação, todo sos outros estiveram presentes no mata-mata do torneio, que teve o Corinthians como o campeão, pela sétima vez, sendo o sexto título seguido.