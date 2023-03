Corinthians anuncia contratação de Chrystian Barletta até 2026

Atacante de 21 anos foi destaque do São Bernardo no Paulistão 2023

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Jogador assina por três anos com o clube do coração e reforça elenco para Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil



Após o São Bernardo anunciar a saída de Chrystian Barletta para o Corinthians, o time do Parque São Jorge anunciou o atacante de 21 anos nesta terça-feira, 21. Chrystian assinou com o clube até o final de 2026. Em entrevista ao site alvinegro, o jogador comemorou jogar no clube do coração. “Estar aqui é a realização de um sonho. Trabalhei muito para ter uma oportunidade como esta e não poderia estar mais agradecido”, disse. “O torcedor pode esperar muita entrega da minha parte para defender a camisa do Corinthians”, concluiu. Destaque do Bernô no Paulistão, Chrystian chega para reforçar o elenco corintiano para a disputa da Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O elenco tem treinado no CT Joaquim Grava e só volta a campo no próximo mês.